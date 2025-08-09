صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی سی سی ڈٰٖ ی اہلکار دھرلیاگیا

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر) ڈولفن سکواڈ نے جعلی سی سی ڈی اہلکار کو گرفتار کرلیا،ترجمان کے مطابق ریس کورس کے ۔۔

علاقے میں ڈولفن ٹیم نے دوران سنیپ چیکنگ ملزم کو مشکوک جانتے ہوئے چیک کیا تو اس نے اپنا تعارف بطور سی سی ڈی پولیس آفیشل کرایا ،مشکوک ملزم کا ریکارڈ چیک کرنے پر جعلی اہلکار و پولیس کو مطلوب اشتہاری نکلا۔ملزم فراڈ و دھوکہ دہی کے مقدمات میں باغبانپورہ پولیس کو مطلوب تھا۔ ڈولفن ٹیم ملزم زبیر کے قبضہ سے جعلی پولیس کارڈ برآمد کر کے اسے مزیدکارروائی کیلئے تھانہ ریس کورس کے حوالے کر دیا۔

 

