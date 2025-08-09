پیرا میں پراسیکیوٹرز کی بھرتیوں کیخلاف درخواست خارج
لاہور (کورٹ رپورٹر)جسٹس راحیل کامران شیخ نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی میں پراسیکیوٹرز کی بھرتیوں کے۔۔
خلاف درخواست خارج کردی ، درخواست گزار نے پیرا میں 154 پراسیکیوٹرز کی بھرتیوں کے طریقہ کار کو چیلنج کیا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ پی پی ایس سی نے پیرا میں پراسیکیوٹرز کی بھرتیوں کا اشتہار دینا تھا ۔ پیرا نے خود اخبار میں اشتہار دے کر امیدواروں کو تحریری امتحان ، انٹرویوز کے لئے پبلک سروس کمیشن کو بھجوایا ۔ درخواست گزار وکیل نے استدعا کی کہ عدالت پیرا میں پراسیکیوٹرز کی ہونے والی بھرتیاں فوری روک دے ۔