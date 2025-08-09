متعدد وارداتیں:شہریوں کو لاکھوں کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا
قصور (نمائندہ دنیا) ڈکیتی، راہزنی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔۔۔
بتایا گیا ہے کہ راجہ جنگ کے قریب ڈاکوؤں نے مختیار علی اور اس کے ساتھی علی حسن سے ہزاروں روپے اور موبائل فون، ہلہ کے قریب علی رضا سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ ڈھاری لنگڑے والی، سٹی پھول نگر میں ڈاکوؤں نے عبدالمجید کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گھر سے 60 ہزار روپے اور طلائی زیورات ہتھیالئے ۔ کمال چشتی چوک قصور کے نزدیک ملزمان نے صفدر علی سے 70 ہزار روپے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔