چونیاں: مسافر بس درخت سے ٹکرا گئی، خاتون جاں بحق، 20زخمی

  • لاہور
چونیاں: مسافر بس درخت سے ٹکرا گئی، خاتون جاں بحق، 20زخمی

قصور، الہ آباد، تلونڈی (خبرنگار، نمائندگان دنیا، نامہ نگار) چونیاں کے نواح میں تیز رفتار مسافر بس درخت سے ٹکرا جانے کے۔۔

 نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ بچوں سمیت 20 افراد زخمی ہو گئے ۔ بتایا گیا ہے کہ چونیاں روڈ پر تیز رفتار مسافر بس بے قابو ہو کر ایک درخت سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق اور بچوں سمیت 20 افراد زخمی ہو گئے ، جن میں سے 6 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے زخمیوں کو ٹی ایچ کیو چونیاں منتقل کر دیا۔ ادھر رائیونڈ روڈ نلکا اسٹاپ کے قریب سڑک عبور کرتا 35 سالہ نامعلوم شخص جاں بحق ہو گیا۔

 

