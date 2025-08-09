الہ آباد: منشیات فروش پولیس اہلکار گرفتار، حوالات میں بند
الہ آباد (نمائندہ دنیا) منشیات فروشی میں ملوث پولیس اہلکار کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ۔۔
بتایا گیا ہے کہ تھانہ آلہ آباد میں تعینات یاسین نامی کانسٹیبل کی منشیات فروشی میں سہولت کاری کی آڈیو سامنے آئی جس میں کانسٹیبل منشیات فروشی کی رقم کا لین دین کروا رہا ہے ۔ اس میں ایک خاتون اور مرد بھی شامل ہیں۔ آڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر ڈی پی او قصور نے نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی چونیاں کو انکوائری کا حکم دیا تو کانسٹیبل کا منشیات فروشوں کے ساتھ رابطہ ثابت ہو گیا، جس پر ڈی پی او کی ہدایت پر ایس ایچ او آلہ آباد صابر چھینہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے کانسٹیبل کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔