نارنگ ریلوے اسٹیشن پر بکنگ کلرک نہ ہونے سے لاکھوں کا نقصان
نارنگ منڈی (نمائندہ دنیا) نارنگ ریلوے اسٹیشن پر بکنگ کلرک نہ ہونے کے باعث محکمے کو لاکھوں کے۔۔
نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ اسٹیشن ماسٹر کو بکنگ کلرک کی جگہ ٹکٹ فروخت کرنا پڑتے ہیں لیکن وہ ٹرین کی آمد سے 5 تا 10 منٹ پہلے ٹکٹ گھر کھولتا ہے ، جس کی وجہ سے بہت سے مسافر ٹکٹ نہیں خرید پاتے اور انہیں بغیر ٹکٹ سفر کر کے جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے ۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ نارنگ ریلوے اسٹیشن پر بکنگ کلرک تعینات کیا جائے اور ٹکٹ گھر ٹرین آنے سے کم از کم 45 منٹ پہلے کھولا جائے ۔ واضح رہے کہ عدم توجہی اور رکاوٹوں کے باوجود نارنگ ریلوے اسٹیشن ماہانہ تقریباً 60 تا 70 لاکھ روپے آمدن دے رہا ہے اور اگر ٹکٹ گھر کو بروقت کھولا جائے اور بکنگ کلرک تعینات کیا جائے تو ماہانہ ایک کروڑ روپے سے زائد کی آمدن متوقع ہے ۔