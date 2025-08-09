چہلم امام حسین:علما اکرام کی ضلعی انتظامیہ کو تعاون کی یقین دہانی
قصور (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر عمران علی اور ڈی پی او محمد عیسیٰ خان کی زیر صدارت چہلم حضرت امام حسینؑ کے۔۔
سلسلے میں مشی واک کے حوالے سے اہل تشیع کمیونٹی کے ساتھ خصوصی اجلاس ڈی سی کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمون ایوب، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن لاہور ڈویژن/ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر قصور تابندہ سلیم، اہل تشیع علما اکرام، منتظمین امام بارگاہ قصور سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ قصور میں چہلم حضرت امام حسینؑ کے موقع پر مشی واک کی طرز نہ ڈالی جائے کیونکہ ملکی حالات کی سنگینی کے پیش نظر دشمن کے ناپاک عزائم پر نظر رکھنے کے لیے امن عامہ کو ہر صورت میں قائم رکھنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے ۔ ڈی پی او محمد عیسیٰ خان نے کہا کہ عوام کے جان و مال اور امن و امان کی صورتحال کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ تمام اہل تشیع برادری کے علما اکرام نے ضلعی انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ قصور امن کا گہوارہ ہے ، جس کے امن و امان کو ہر صورت بحال رکھنے کے لیے ضلعی انتظامیہ، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔