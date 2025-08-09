صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر نقشہ منظوری کمرشل ہال تعمیر کرنے والے 2 ملزمان کیخلاف مقدمات

  لاہور
قصور (نمائندہ دنیا) دو مختلف مقامات پر بغیر نقشہ منظوری کمرشل ہال تعمیر کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق شوکت علی ولد محمد شریف نے پولیس تھانہ اے ڈویژن قصور میں مقدمہ درج کروایا کہ ظہیر احمد وغیرہ نے پرانا لاری اڈا قصور میں قصور میونسپل کمیٹی سے نقشہ منظور کروائے بغیر ڈبل اسٹوری کمرشل ہال تعمیر کر لیا ہے ، جبکہ اسی مدعی نے دوسرے مقدمے میں الزام لگایا کہ محمد شاہد وغیرہ نے بیرون کوٹ رکن دین خان قصور میں بھی بغیر نقشہ منظوری کمرشل ہال تعمیر کیا ہے ۔

 

