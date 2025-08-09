یومِ آزادی ملی تشخص اور اتحاد کی علامت :ضیاء الدین انصاری
لاہور (این این آئی) الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے زیر اہتمام جشنِ آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب سید مودودی اسلامک سنٹر میں منعقد ہوئی۔۔
تقریب میں بنوقابل آئی ٹی سنٹر کے طلبہ و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔تقریب کے مہمانِ خصوصی سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن لاہور ضیاء الدین انصاری ایڈووکیٹ تھے جنہوں نے طلبہ کے ہمراہ جشن آزادی کا کیک کاٹا اور ان میں پاکستانی جھنڈے تقسیم کیے ۔ اس موقع پر انہوں نے قیامِ پاکستان کے مقاصد اور نظریہ پاکستان پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یومِ آزادی صرف ایک تاریخی دن نہیں بلکہ قومی خودمختاری، ملی تشخص اور باہمی اتحاد کی علامت ہے ۔