ڈاکٹر شبیر کی شوکاز کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے بارے فیصلہ محفوظ
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں معروف یورالوجسٹ ڈاکٹر شبیر حسین کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کے خلاف کیس کی۔۔
سماعت ،عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے متعلق فیصلہ محفوظ کرلیا، لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے کیس کی سماعت کی درخواست گزار ڈاکٹر شبیر حسین کے وکیل کا مؤقف تھا کہ انہیں مبینہ کرپشن کے الزامات پر متعدد انکوائریوں میں ملوث کیا گیا ہے ، درخواست میں پنجاب حکومت اور محکمہ صحت کو فریق بنایا گیا، وکیل نے نکتہ اٹھایاکہ سپیشل سیکرٹری صحت نے ان کو برطرفی کا نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی کہ سپیشل سیکرٹری صحت کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا اختیار نہیں تھا، اس لیے اس نوٹس کو کالعدم قرار دیا جائے ، پنجاب حکومت کے وکیل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا تاہم عدالت نے سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کرلیا۔