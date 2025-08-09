صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور کے مختلف علاقوں میں 3 لڑکوں سے زیادتی، 2 ملزم گرفتار

قصور (خبرنگار، نمائندہ دنیا) قصور کے مختلف علاقوں میں 3 لڑکوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ محمد عرفان نے۔۔

 پولیس تھانہ سٹی پتوکی میں مقدمہ درج کروایا کہ یامین اور مسعود اشرف نے آدھن روڈ پر میرے 14 سالہ بیٹے شہروز کو زیادتی کا نشانہ بنایا، جبکہ سرہالی خورد کے علی شیر نے پولیس تھانہ مصطفی آباد میں مقدمہ درج کروایا کہ میرے 8/9 سالہ بیٹے نومیر کو ملزم ارسلان نے حویلی میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ادھر راؤخانوالہ میں پانچ اوباشوں نے 13 سالہ انس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ 

 

