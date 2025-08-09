سید محمد حسین ساملی ہسپتال اینڈ نواز شریف کارڈیالوجی سنٹر بارے اجلاس
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں سید محمد حسین ساملی ہسپتال اینڈ نواز شریف کارڈیالوجی سنٹر کے۔۔
حوالے سے اہم اجلاس منعقدہوا۔صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور سیکرٹری صحت عظمت محمود خان نے اجلاس کی صدارت کی۔اجلاس میں چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب ایڈوائزری کمیٹی برائے امراض قلب ڈاکٹر فرقد عالمگیر، ڈاکٹر عدنان خان، سپیشل سیکرٹری آپریشنز طارق محمود رحمانی، سپیشل سیکرٹری ڈویلپمنٹ ذیشان شبیر رانا، چیف پلاننگ آفیسر عبدالحق بھٹی، ایڈیشنل سیکرٹری امیر محمد، ایڈیشنل سیکرٹری انور بریار و دیگر افسران نے شرکت کی۔