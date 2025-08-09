صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی شہری کے کمپیوٹر ودیگر سامان چوری کا معمہ حل

  • لاہور
چینی شہری کے کمپیوٹر ودیگر سامان چوری کا معمہ حل

لاہور(کرائم رپورٹر) ہیئرانویسٹی گیشن پولیس نے چائنہ نیشنل شہری کی نجی کمپنی سے لاکھوں مالیت کے کمپیوٹر ودیگر قیمتی سامان چوری کا معمہ حل کر کے ملزم کو گرفتار کر کے مال مسروقہ کا برآمد کر لیا، ترجمان کے مطابق ہئیر کے علاقے میں چائنہ نیشنل شہری کی نجی کمپنی سے۔۔

 لاکھوں مالیت کے کمپیوٹر ودیگر قیمتی سامان چوری کی واردات کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے پولیس ٹیم کو فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کرنے کا ٹاسک دیا تھا جس پر عمل کرتے ہوئے انچارج انویسٹی گیشن تھانہ ہیئر ظفر اقبال نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کر کے اس سے شہری کی نجی کمپنی سے چوری کیے گئے لاکھوں مالیت کے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور نقدی برآمد کر لی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم رات کی تاریکی میں نجی کمپنی سے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ ودیگر قیمتی سامان چوری کر کے فرار ہو گیا تھا۔

 

