پی ایم ڈی سی کی فیسیں بڑھانا طلبہ سے زیادتی:جمعیت
لاہور (خبر نگار )پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی جانب سے فیسوں میں غیر معمولی اضافہ طلبہ پر معاشی بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے ۔۔۔
2022 اور 2023 میں فیس 6 ہزار تھی، 2024 میں اسے 33 فیصد بڑھا کر 8 ہزار اور 2025 میں 9 ہزار کر دی گئی، جبکہ 2022 سے پہلے یہ صرف 500 سے 1500 روپے کے درمیان تھی۔ یہ اضافہ غریب اور متوسط طبقے کے طلبہ کے حقِ تعلیم پر سیدھا وار ہے اور انہیں تعلیم سے محروم کرنے کی کوشش ہے ۔ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظمِ اعلیٰ حسن بلال ہاشمی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پی ایم ڈی سی کا یہ فیصلہ اس بات کا اعلان ہے کہ ملک میں تعلیم اب صرف اشرافیہ کی پہنچ میں رہے گی اور غریب کا بچہ ڈاکٹر بننے کا خواب آنکھوں میں سجائے رکھے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیس اضافہ نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ آئندہ نسلوں کے حقِ تعلیم پر سیدھا حملہ ہے ۔ پی ایم ڈی سی کو عوامی فلاحی ادارہ بننے کی بجائے خالصتاً منافع بخش کارپوریشن کی صورت دی جا رہی ہے ۔کیا حکومتی ادارے تعلیم کو سہل بنانے کے بجائے مزید مہنگا اور ناقابلِ رسائی بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیا ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم کو سب کے لیے یکساں بنائے ؟اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا توبھرپور احتجاج کیا جائے گا۔