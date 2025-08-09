صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مالی سال شروع، پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کاآغاز نہ ہوسکا

لاہور (عاطف پرویز سے )نئے مالی سال کا آغاز ہوئے 36 روز ہو چکے ہیں ،تاہم پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کا باقاعدہ آغاز تاحال ممکن نہیں ہو سکا۔۔۔

 لاہور کے ٹیکس دہندگان کو چالان بھجوانے کا نظام مکمل طور پر فعال نہ ہونے کے باعث وصولی کا عمل سست روی کا شکار ہے ۔ ذرائع کے مطابق پراپرٹی ٹیکس کو ڈی سی ریٹ پر منتقلی کے بعد بعض اضلاع میں سسٹم جزوی طور پر چل رہا ہے تاہم متعدد زونز میں پرنٹنگ سسٹم اپ ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے چالانز کا اجراتاخیر کا شکار ہے ۔ایکسائز حکام کے مطابق گزشتہ مالی سالوں میں مالی سال کے آغاز کے پہلے ہفتے ہی چالانز جاری کر کے وصولیاں شروع کر دی جاتی تھیں اور پہلے ماہ میں ہی 4 سے 5 ارب روپے تک کی ریکوری کر لی جاتی تھی۔ یکم جولائی سے 30 ستمبر تک رعایتی مدت میں عام طور پر 50 فیصد سے زائد پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی ہو جاتی ہے ۔ گزشتہ مالی سال میں محکمہ ایکسائز نے تقریباً 20 ارب روپے کا پراپرٹی ٹیکس وصول کیا تھا۔ذرائع نے بتایا کہ رواں مالی سال کا ہدف اس سے کہیں زیادہ، یعنی 25 سے 30 ارب روپے رکھا گیا ہے جبکہ یونٹس کی تعداد 18 لاکھ سے زائد ہے ۔ تاہم جولائی کے مہینے میں پراپرٹی ٹیکس کی وصولی نہ ہونے کے برابر رہی ہے ، جو مجموعی ریونیو اہداف کے لیے تشویشناک قرار دی جا رہی ہے ۔

 

