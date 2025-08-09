صحت شعبے میں قیادت سائنسی ویژن کے بغیر ممکن نہیں:جاوید اکرم
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )امیرالدین میڈیکل کالج میں \'\'لیڈرشپ ان ہیلتھ\'\' کے عنوان سے تعلیمی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔۔
، جس کا مقصد نوجوان ڈاکٹروں میں قائدانہ صلاحیتوں اور طبی تحقیق کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔سیمینار کے مہمان خصوصی ممتاز طبی ماہر، معلم، محقق اور سابق نگراں وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم جبکہ صدارت کے فرائض پرنسپل امیرالدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے سرانجام دئیے ۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحت شعبے میں قیادت سائنسی ویژن کے بغیر ممکن نہیں۔