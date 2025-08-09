پی ٹی آئی کی 14 اگست کو ورکرز کنونشن کیلئے درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنے کی ہدایت
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہورہائیکورٹ نے تحریک انصاف کی 14 اگست کو شاہدرہ میں پی ٹی آئی ورکرز کنونشن کے لئے ۔۔
درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کرتے ہوئے درخواست کو سماعت کے لئے مقرر کرنے کی ہدایت کردی۔ جسٹس خالد اسحاق نے پی ٹی آئی کے اکمل خان کی درخواست پر بطور اعتراض کیس کی سماعت کی،پی ٹی آئی کے اکمل خان نے 14 اگست کو رزاق سٹیڈیم شاہدرہ میں کنونشن کی اجازت کے لئے درخواست دائر کی۔پنجاب حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا،رجسٹرار آفس کی جانب سے درخواست گزار کی جانب سے پٹیشن کے ساتھ سابقہ آرڈر کی کاپی نہ لگانے کا بھی اعتراض عائد کیا تھا۔