پی ٹی آئی کی 14 اگست کو ورکرز کنونشن کیلئے درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنے کی ہدایت

  • لاہور
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہورہائیکورٹ نے تحریک انصاف کی 14 اگست کو شاہدرہ میں پی ٹی آئی ورکرز کنونشن کے لئے ۔۔

درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کرتے ہوئے درخواست کو سماعت کے لئے مقرر کرنے کی ہدایت کردی۔ جسٹس خالد اسحاق نے پی ٹی آئی کے اکمل خان کی درخواست پر بطور اعتراض کیس کی سماعت کی،پی ٹی آئی کے اکمل خان نے 14 اگست کو رزاق سٹیڈیم شاہدرہ میں کنونشن کی اجازت کے لئے درخواست دائر کی۔پنجاب حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا،رجسٹرار آفس کی جانب سے درخواست گزار کی جانب سے پٹیشن کے ساتھ سابقہ آرڈر کی کاپی نہ لگانے کا بھی اعتراض عائد کیا تھا۔

 

