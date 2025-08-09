صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف سیاسی جماعتوں کے عہدیداروں کی گورنر پنجاب سے ملاقات ،پیپلز پارٹی میں شامل

  • لاہور
مختلف سیاسی جماعتوں کے عہدیداروں کی گورنر پنجاب سے ملاقات ،پیپلز پارٹی میں شامل

لاہور (سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی مار دھاڑ نہیں ،خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔۔

 اور ملک کو سیاسی و معاشی طور پر مضبوط و مستحکم دیکھنا چاہتی ہے ۔ہمارے نوجوان باشعور ہیں اور انہیں بلاول بھٹو زرداری کی قائدانہ صلاحیتوں پر بھر پور اعتماد ہے ۔ لاہور پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور یہاں پیپلز پارٹی کو دوبارہ متحرک کرنا میری ذمہ داری ہے ۔ اگر کسی نے عزت کی سیاست کرنی ہے تو اس کے لئے پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہفتے کے روز گورنر ہائوس میں ملاقات کرنیوالے ملک عمران علی کھوکھر کی قیادت میںٹائون شپ اور گرین ٹائون سے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے عہدیداران سے گفتگو کے دوران کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن