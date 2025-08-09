مختلف سیاسی جماعتوں کے عہدیداروں کی گورنر پنجاب سے ملاقات ،پیپلز پارٹی میں شامل
لاہور (سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی مار دھاڑ نہیں ،خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔۔
اور ملک کو سیاسی و معاشی طور پر مضبوط و مستحکم دیکھنا چاہتی ہے ۔ہمارے نوجوان باشعور ہیں اور انہیں بلاول بھٹو زرداری کی قائدانہ صلاحیتوں پر بھر پور اعتماد ہے ۔ لاہور پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور یہاں پیپلز پارٹی کو دوبارہ متحرک کرنا میری ذمہ داری ہے ۔ اگر کسی نے عزت کی سیاست کرنی ہے تو اس کے لئے پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہفتے کے روز گورنر ہائوس میں ملاقات کرنیوالے ملک عمران علی کھوکھر کی قیادت میںٹائون شپ اور گرین ٹائون سے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے عہدیداران سے گفتگو کے دوران کیا۔