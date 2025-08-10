صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الٰہ آباد میں لڑکے کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو وائرل ہونے پر دونوں پولیس اہلکار معطل

  • لاہور
الٰہ آباد میں لڑکے کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو وائرل ہونے پر دونوں پولیس اہلکار معطل

الہ آباد، قصور(نمائندگان دنیا) الٰہ آباد میں لڑکے کو تھپڑ مارنے کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی پی اوقصور محمدعیسیٰ خاں نے دونوں پولیس اہلکاروں کو معطل کرکے کلوز لائن کردیا۔

ویڈیو میں عدنان نے دو پولیس اہلکاروں سب انسپکٹر سلیم اور کانسٹیبل راشد گُل پر تھپڑ مارنے کا الزام عائد کیا۔ ڈی پی اوقصور محمدعیسیٰ خاں نے نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی چونیاں کو انکوائری کے احکامات جاری کیے ۔ انکوائری میں الزامات ثابت ہونے پر دونوں اہلکاروں کو معطل کرکے کلوز لائن کردیاگیا۔ محکمانہ کارروائی کے لیے ایس پی انویسٹی گیشن کو ریگولر انکوائری کے بھی احکامات جاری کردیے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال کی بہتری ، مسائل کے حل کیلئے عملی اقدامات کا حکم

جنوبی پنجاب:1006 ترقیاتی منصوبوں کیلئے 309 ارب مختص

کپاس کی 32لاکھ ایکڑ پر کاشت ، روئی کی 55 لاکھ گانٹھ ہدف

واسا کا مون سون پلان کے تحت نکاسی آب آپریشن جاری

خانیوال : 679سکولوں کیلئے 92کروڑ کا ترقیاتی بجٹ منظور

ممکنہ سیلاب :لودھراں میں حفاظتی انتظامات مکمل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل