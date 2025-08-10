رواں سال ایپ کے ذریعے 1 ارب کے موبائل برآمد
لاہور(کرائم رپورٹر)انویسٹی گیشن ہیڈ کوارٹرز میں لاکھوں مالیت کے 129 موبائل فونز ریکور، اصل مالکان کے سپرد کر دیے گئے۔
ترجمان کے مطابق سپیشل پولیس ٹیمز ای گیجٹ کے ذریعے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرگرمِ عمل ہے ،2ہفتوں میں ای گیجٹ ایپ کے ذریعے ساڑھے 4کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 129موبائل ریکور کیے گئے۔جو گزشتہ روز ایس ایس پی محمد نوید نے برآمد ہونے والے موبائل فونز اصل مالکان کے سپرد کیے شہریوں کے قیمتی فونز مختلف وارداتوں میں چھینے گئے ، چوری ہوئے یا گم ہو گئے تھے ،موبائل فونز واپس ملنے پر مدعیان مقدمات نے ایس ایس پی انویسٹی گیشن کی کاوشوں کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا، ترجمان نے مزید بتایا کہ رواں سال ای گیجٹ ایپ کے ذریعے ایک ارب سے زائد مالیت کے 3795 موبائل فونز ریکور کیے گئے ہیں۔