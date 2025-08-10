صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیلو ں یادفاتر میں سفارش پر تبادلے نہیں ہونگے :مراسلہ

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)سفارش کی بنیاد پر جیلوں یا دفاتر میں مدتِ تعیناتی مکمل ہونے سے قبل تبادلے نہیں کیے جائیں گے ۔سرکاری افسر یا ملازم کاکم از کم دورانیہ تعیناتی ایک سال ہو گا۔۔۔

کسی بھی افسر و ملازم کا تبادلہ ایک سال باقاعدہ ڈیوٹی مکمل کرنے تک نہیں ہوگا،کوئی افسر یا ملازم دوران تعیناتی غیر حاضر رہا تو غیر حاضری کا دورانیہ مدت میں شامل نہیں ہوگا۔ رخصت پر جانیوالوں کو بھی ڈیوٹی مدت سے منفی کیا جائے گااور ایک سالہ تعیناتی کا حصہ نہیں مانا جائیگا،افسران کو با قاعدہ آرڈر بک میں نوٹ کر واکر مطلع کیا جائے۔

