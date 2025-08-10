صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھوکر کو قومی پرچم اور سبز و سفید برقی قمقموں سے سجا دیا گیا

  • لاہور
ٹھوکر کو قومی پرچم اور سبز و سفید برقی قمقموں سے سجا دیا گیا

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)ٹھوکر انٹری پوائنٹ کو قومی پرچم اور سبز و سفید برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے ہیڈکوارٹرز جوہر ٹاؤن اور ایل ڈی اے ایونیو ون دفتر بھی رنگ و نور سے سج گئے۔

قومی دن کی مناسبت سے ٹولنٹن مارکیٹ، پارک اینڈ رائیڈ لبرٹی پلازہ اور راوی انٹر پوائنٹ کو بھی دلکش لائٹنگ سے مزین کیا جائے گا۔شہر بھر میں آزادی کی خوشیوں کو چار چاند لگانے کے لیے ٹھوکر سے ہربنس پورہ تک تمام انڈر پاسز اور اہم فلائی اوورز کو سبز و سفید روشنیوں سے سجانے کا منصوبہ بھی ترتیب دے دیا گیا ہے ۔ہر سال کی طرح ایل ڈی اے رواں سال بھی یوم آزادی دھوم دھام سے منائے گا۔ دفاتر میں بھی یوم آزادی کے حوالے سے تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ایم سی کے 331 ملازمین کو واسا میں ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا

پی ایچ اے کے زیر اہتمام جشنِ آزادی منانے کے اقدامات

سی پی او شارق کمال کا دورہ خو شاب، پو لیس کارکردگی پر اطمینان

اسسٹنٹ لائن مین ہائی ٹرانسمشن لائن پر کام کرتے کرنٹ لگنے سے جاں بحق

مسلح افراد کی پرانی دشمنی پر گھر داخل ہو کر فائرنگ ،4 زخمی

خستہ حال کمرشل و رہائشی عمارتیں نہ گرانے والے مالکان کیخلاف مقدمات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل