لاہور(سٹاف رپورٹر سے)ٹھوکر انٹری پوائنٹ کو قومی پرچم اور سبز و سفید برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے ہیڈکوارٹرز جوہر ٹاؤن اور ایل ڈی اے ایونیو ون دفتر بھی رنگ و نور سے سج گئے۔
قومی دن کی مناسبت سے ٹولنٹن مارکیٹ، پارک اینڈ رائیڈ لبرٹی پلازہ اور راوی انٹر پوائنٹ کو بھی دلکش لائٹنگ سے مزین کیا جائے گا۔شہر بھر میں آزادی کی خوشیوں کو چار چاند لگانے کے لیے ٹھوکر سے ہربنس پورہ تک تمام انڈر پاسز اور اہم فلائی اوورز کو سبز و سفید روشنیوں سے سجانے کا منصوبہ بھی ترتیب دے دیا گیا ہے ۔ہر سال کی طرح ایل ڈی اے رواں سال بھی یوم آزادی دھوم دھام سے منائے گا۔ دفاتر میں بھی یوم آزادی کے حوالے سے تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا۔