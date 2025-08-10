صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا بھر میں پاکستان کو ملنے والی پذیرائی کی وجہ عسکری محاذ پرکامیابی :مقررین

  • لاہور
دنیا بھر میں پاکستان کو ملنے والی پذیرائی کی وجہ عسکری محاذ پرکامیابی :مقررین

لاہور (نامہ نگار خصوصی) پاکستان اندرونی و بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کے لئے ہمارے اداروں، حکمرانوں اور سیاستدانوں کو سنجیدگی اختیار کرنا ہوگی۔

ان خیالات کا اظہار ورلڈ ٹائمز انسٹی ٹیوٹ میں سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کی کتاب کی تقریب رونمائی سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مجیب الرحمن شامی نے کہا کہ دنیا بھر میں پاکستان کو ملنے والی پذیرائی کی وجہ عسکری محاذ پر سرخرو ہونا ہے لیکن ہمیں آگے بڑھنے کے لئے معاشی استحکام کی طرف بڑھنا ہے ، ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا کہ خارجہ محاذ پر ہمیں اپنی ترجیحات واضح رکھنی چاہئے ۔ سینیٹر حامد خان ، ایازا میر ،اوریامقبول جان اورقیوم نظامی نے بھی خطاب کیا۔

