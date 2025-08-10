صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشت گردی ، خوف کیخلاف ملکر لڑنا ہو گا:پیپلز پارٹی

  • لاہور
دہشت گردی ، خوف کیخلاف ملکر لڑنا ہو گا:پیپلز پارٹی

لاہور(سپیشل رپورٹر)اب بھی پیپلز پارٹی مزاحمت کے بیانیے پر واپس آ جائے تو کوئی آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ دہشت گردی اور خوف کیخلاف ملکر لڑنا ہوگا۔

پارٹی ورکر عہدیدار وں کی جیبوں سے نکل کر اتفاق سے فیصلے کریں۔پارٹی نظریہ کمزور نہیں ہوا بلکہ ہمارا عوامی رابطہ کمزور ہوا ہے ۔ان خیالات کا اظہار مقررین نے پیپلز پارٹی سٹڈی سرکل کمیٹی وسطی پنجاب کے زیر اہتمام شہید عثمان غنی ،شہید ادریس طوطی اور شہید ادریس بیگ کی یاد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا،انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کیوجہ سے پیپلز پارٹی کا عملی وجود کمزور ہوا ہے ۔پیپلز پارٹی کو زندہ رکھنا ہے تو سڑکوں پر نکلنا ہو گا اورمنزل مراد پانے کیلئے ہمیں جدوجہد تیز کرنا ہو گی۔اس موقع پرحاجی عزیز الرحمن چن،چودھری ریاض،اقبال خان،ارشاد خان میو،بشریٰ ملک،بشریٰ منظور مانیکا،رضوانہ بیگم،عارف ظفر،بابا ناما،واصف اظہر،ڈاکٹر رضوان بھائیو،احمد گھمن بھی موجود تھے۔

