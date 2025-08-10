آن لائن ٹیکسی ایپ کا ڈرائیور کھانا ،برتن لے کر غائب
لاہور( این این آئی)لاہور میں آن لائن ٹیکسی ایپ کے ڈرائیور کا شہری سے ایک اور فراڈ سامنے آیا ہے، آن لائن ٹیکسی ایپ کا ڈرائیور 45ہزار مالیت کا کھانا اور برتن لے کر غائب ہوگیا۔
ہربنس پورہ تھانے نے آن لائن ایپ کے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے جو کہ شہری حماد حسن کی مدعیت میں ہے ۔ ایف آئی آر کے مطابق شہری نے ماڈل ٹاؤن میں اپنے رشتے داروں کو کھانا بھجوانے کے لیے رائیڈ بک کی، کھانا وصول کرنے کے کچھ دیر بعد رائیڈ کینسل کردی گئی، ایپ منتظمین نے رابطہ کرنے پر کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، ڈرائیور کھانے اور برتن سمیت غائب ہوگیا۔