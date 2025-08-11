بلدیاتی ملازمین کاحقوق کیلئے کل احتجاج کااعلان
لاہور(این این آئی)آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن (رجسٹرڈ) پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری نصیرالدین ہمایوں ملک نے اعلان کیا ہے کہ۔۔۔
12 اگست 2025 کو ھرنے کی کال پر پنجاب بھر کے بلدیاتی ملازمین سول سیکرٹریٹ لاہور کے سامنے اپنے جائز حقوق کے لیے بھرپور احتجاج کریں گے ۔فیڈریشن کے مرکزی و صوبائی قائدین کی ہدایت پر پنجاب کے تمام بلدیاتی اداروں کے ملازمین اس اہم مرحلے پر خاموش تماشائی نہیں بنیں گے ۔ وہ اپنے چھینے گئے حقوق، مراعات اور مستقبل کے تحفظ کے لیے متحد ہو کر سڑکوں پر نکلیں گے۔