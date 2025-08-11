حساس ادارے کی وردی مشابہ ٹرائوزر شرٹ پہننے والے نوجوان کیخلاف مقدمہ
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)پولیس کی پھرتیاں،بھاگوڈیال پولیس چوکی نے اونچاپنڈ کے قریب ٹراؤزرشرٹ پہنے نوجوان قاسم بھٹی کو روکا اور حساس ادارے کی یونیفارم سے مشابہت رکھنے والی شرٹ پہننے پر تھانہ نارنگ میں مقدمہ درج کرادیا۔
جبکہ حساس اداروں کاکہناہے کہ نوجوان نے جو ٹراؤزرشرٹ پہن رکھی تھی اس کا حساس ادارے کی وردی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے ۔ جس پر پولیس کی نااہلی اور ناقص تفتیش کا پول بھی کھل گیا ۔ قاسم رتیاں کینٹ میں ملازمت کرتاتھا۔ کنٹریکٹ ختم ہونے پر ملازمت ختم ہوگئی ،وہی ٹراؤزر شرٹ پہننے پر اسے جعلی کمانڈو بناکر مقدمہ درج کر لیا گیا۔