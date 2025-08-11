صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنخواہوں ، پنشن میں مزید اضافہ ورنہ احتجاج :ایمپلائز گرینڈ الائنس

  • لاہور
تنخواہوں ، پنشن میں مزید اضافہ ورنہ احتجاج :ایمپلائز گرینڈ الائنس

لاہور(خبر نگار)آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس پنجاب کے رہنماؤں خالد جاویدو دیگر نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی ضبط شدہ مراعات 30 فیصد ڈسپیرٹی الاؤنس۔۔۔

 2 فیصد پنشن، لیو انکیشمنٹ، پنشن وگریجوایٹی میں کی گئی کمی کو فی الفور بحال کیا جائے۔ سکولوں اور ہسپتالوں کی آؤٹ سورسنگ بند کی جائے ۔اساتذہ کو غیر مشروط ،ریگولر اور ورک مین ملازمین کو سول سرونٹ کا درجہ دیا جائے ۔ تنخواہوں اور پنشن میں مزید 20 فیصد اضافہ کیا جائے وگرنہ پنجاب بھر کے اساتذہ و ملازمین احتجاج پر مجبور ہوں گے۔

