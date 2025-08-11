صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیکٹریوں میں ٹھیکیداری نظام کے تحت ملازمین کا معاشی استحصال

  • لاہور
لاہور (این این آئی)رائے ونڈ فیکٹری ایریا میں ٹھیکیداری نظام کے تحت ملازمین کا معاشی استحصال جاری ہے،مسلسل بارہ گھنٹے ڈیوٹی کا معاوضہ چندہزار روپے ماہوار دیا جانے لگا۔۔۔

چند دن کام کرنے والے ملازمین کو واجبات کی عدم ادائیگی سمیت دیگر مراعات سے یکسر محروم کرنے سے مزدورطبقہ میں بے چینی پائی جانے لگی ۔معروف فیکٹریوں نے کروڑوں روپے ماہانہ بچانے کے ساتھ ساتھ ملازمین کو سہولیات کی فراہمی کی بجائے ٹھیکیداروں سے ملازمین کی بڑی تعدادلے رکھی ہے ، ان ملازمین کو سالانہ چھٹیوں ،گزیٹڈ ہولی ڈے ،سی پی ایل ،اوورٹائم اور سوشل سکیورٹی کی طبی سہولیات سے یکسر محروم رکھا جارہا ہے۔

