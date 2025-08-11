صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی شمالی، وسطی اور غربی کی دو روزہ تربیتی ورکشاپ

  لاہور
جماعت اسلامی شمالی، وسطی اور غربی کی دو روزہ تربیتی ورکشاپ

لاہور(سیاسی نمائندہ)جماعت اسلامی لاہور کے شعبہ تربیت کے زیر اہتمام دو روزہ مرکزی تربیت گاہ کا انعقاد منصورہ میں کیا گیا، جس میں شمالی، وسطی اور غربی لاہور کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

افتتاحی نشست میں مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ تحریکِ اسلامی کے کارکنان محض جماعت کے رکن نہیں بلکہ نظامِ خلافت کے سپاہی ہیں، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی سعی میں بسر ہونا چاہیے ۔پروگرام کے مختلف سیشنز میں نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے ‘‘ انتخابات اور جماعت اسلامی’’ کے موضوع پر خطاب کیا۔

