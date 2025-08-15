چہلم امام حسین ؓ، عرس داتا صاحبؒ ، زائرین کیلئے روٹ جاری
لاہور(کرائم رپورٹر)چہلم حضرت امام حسین ؓ اور عرس داتا گنج بخش ؒ کی تقریبات پر سٹی ڈویژن پولیس کی جانب سے روٹ میپ جاری کر دیا گیا۔۔۔
15 اگست کو یادگار شہدا سرکلر روڈ اردو بازار سے تمام عزاداران چیکنگ کے بعد بھاٹی چوک گامے شاہ جلوس میں شامل ہو سکیں گے ، 15 اگست عرس کی تقریبات پر آنے والے زائرین شہدا چوک سے اردو بازار سے ہوتے ہوئے جی سی یونیورسٹی روڈ سے ٹبہ بابا فرید ریٹیگن روڈ سے داتا دربار پہنچ سکیں گے ،15 اگست چہلم پر آنے والے عزادار شہدا چوک اردو بازار سرکلر روڈ سے چیکنگ کے بعد جانب بھاٹی چوک کربلا گامے شاہ پہنچیں گے۔