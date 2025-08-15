ریسکیو ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی
لاہور(کرائم رپورٹر)جشن آزادی کی مناسبت سے ریسکیو ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
ترجمان ریسکیو پنجاب کے مطابق تقریب میں سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر، سول سوسائٹی، طلبا و طالبات، ریسکیو والنٹیئر، ریسکیور اور ریسکیو آفیسر نے بھرپور شرکت کی ۔سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے پرچم کشائی کی ،شرکا نے وطن سے محبت کا اظہار قومی ترانے اور پرچم سلیوٹ سے کیا۔رضوان نصیر نے کہاکہ ہم جشن آزادی، تحفظ پاکستان کے عہد کیساتھ منا رہے ہیں۔