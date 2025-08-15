ملک کی حفاظت کیلئے ہر قربانی دینے کاتیار :جمعیت
لاہور(خبر نگار)اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے مرکزی دفتر اچھرہ لاہور میں یومِ آزادی پاکستان کی مناسبت سے ایک پُروقار پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔
ناظمِ اعلیٰ حسن بلال ہاشمی نے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم فضا میں بلند کیا، اس موقع پر معتمدِ عام وسیم حیدر، معاونین نوید نادر مگسی اور آفتاب حسین سمیت مرکزی ذمہ داران بھی موجود تھے۔ ناظمِ اعلیٰ نے کہا کہ ہم پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دیں گے اور اسے ایک مضبوط، باوقار اور ترقی یافتہ ملک بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔