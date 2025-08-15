المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی:عرس پر 1 لاکھ زائرین کیلئے لنگر کاانتظام
لاہور(سٹاف رپورٹر)حضرت داتا گنج بخش ؒکے 982 ویں عرس مبارک کے موقع پر المصطفی ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام ایک لاکھ سے زائد زائرین کیلئے باوقار مصطفائی لنگر جاری ہے۔
احترامِ آدمیت اور عزتِ نفس کا خاص خیال رکھتے ہوئے بلا امتیاز رنگ، نسل اور مذہب سب کو کھانا پیش کیا جاتا ہے ۔اس سال بھی ایک لاکھ سے زائد افراد کیلئے خالص اجزا کے ساتھ لنگر تیار کیا گیا ہے ۔ مصطفائی لنگر کا افتتاح ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری سربراہ انٹرنیشنل پیس مشن نے کیا۔