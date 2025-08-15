ایوانِ کارکنانِ تحریک پاکستان میں تقریب
لاہور(سٹاف رپورٹر)معرکہ حق میں کامیابی کے بعداس بار یوم آزادی پر قوم کا جوش وخروش اور جذبہ انتہائی قابل دید ہے۔
ان خیالات کا اظہار مقررین نے ایوانِ کارکنانِ تحریک پاکستان میں قیام پاکستان کی 78ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب کے دوران کیا۔ مہمانان خاص تحریک پاکستان کے گولڈ میڈلسٹ کارکنان تھے جبکہ سینئر وائس چیئرمین ادارہ نظریہ پاکستان میاں فاروق الطاف نے صدارت کی۔ تقریب سے کارکن تحریک پاکستان کرنل (ر) محمد سلیم ملک ’علامہ محمد اقبالؒ کے پوتے بیرسٹر ولید اقبال ’پروفیسر عابد شیروانی نے بھی خطاب کیا۔ قبل ازیں ایوان قائداعظمؒ، جوہر ٹاؤن لاہور کے احاطہ میں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔