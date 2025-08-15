یوم آزادی :ہسپتال کے گارڈز کی پرچم کوسلامی
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)یومِ آزادی کے موقع پر شالامار ہسپتال میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عائشہ نعمان نے پرچم کشائی کی۔
اس موقع پر ہسپتال کے گارڈز نے پرچم کو سلامی پیش کی، جبکہ ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل سٹاف اور نرسز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔پرچم کشائی کے بعد شرکا نے ‘‘پاکستان زندہ باد’’کے نعرے لگائے اور اس بار یومِ آزادی کے ساتھ معرکہ حق میں پاکستان کی بھارت پر فتح کا جشن بھی منایا گیا، جس میں ‘‘پاک فوج زندہ باد’’ کے نعرے لگائے گئے ۔ تقریب میں آزادی کا کیک کاٹا گیا اور عملے میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔