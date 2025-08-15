صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
ویٹرنری یونیورسٹی:یوم آزادی کے بارے پروگرامات پیش

لاہور(خبرنگار)یو نیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز تقریب منعقد ہوئی۔ جس میں وائس چانسلر ڈاکٹریونس نے چیئر مین پیرا سا ئٹا لو جی ڈیپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر کامران اشرف اورپروفیسر ڈاکٹر مطیع الرحمن کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔

ڈاکٹر یونس نے اسا تذہ، طلبہ اورملازمین کو پاکستان کے یوم آزادی کی مبا رکبا د پیش کی ۔اُنہوں نے قا ئد اعظمؒکی سیا سی جدو جہد اور ادا کی گئی انتھک کاوشوں اور گراں قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ ہم اپنے علم و عمل سے ملکی تر قی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ تقریب کے اختتام پر پاکستانی افواج کے شہدا اور ویٹر نری یونیورسٹی کی تر قی کیلئے پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس نے دعا بھی کی۔

