صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری ملازمین کوبینولینٹ فنڈز ہونے کے باوجود نہ ملے

  • لاہور
سرکاری ملازمین کوبینولینٹ فنڈز ہونے کے باوجود نہ ملے

لاہور(محمد حسن رضا سے)پنجاب کے سینکڑوں سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین کے بچوں کے لئے ماہانہ، شادی گرانٹ، تدفین، تعلیمی وظائف اور الوداعی گرانٹس کے لئے اہل ہونے کے باوجود خوار ہوتے رہے لیکن انتظامیہ کے پاس فنڈز ہونے کے باوجود تقسیم نہ کئے۔

ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب نے معاملے پر ایکشن لینے کے بجائے خاموشی اختیار کی رکھی، پنجاب بینولینٹ فنڈ میں 68 کروڑ روپے سے زائد غیر استعمال شدہ رہا جو نہ تقسیم ہوئے نہ واپس کئے گئے ،تفصیلات کے مطابق صوبائی بینولینٹ فنڈ بورڈ لاہور کے 2023 کے آڈٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ مختلف گرانٹس کی مد میں تقسیم کیے گئے اربوں روپے میں سے 68 کروڑ 28 لاکھ روپے سے زائد رقم غیر استعمال شدہ رہ گئی، جو نہ تو واپس کی گئی اور نہ ہی مستحقین نے استعمال کی۔ بورڈ نے ماہانہ، شادی، تدفین، تعلیمی وظائف اور الوداعی گرانٹس کی ادائیگی کے لیے مجموعی طور پر 4 ارب 18 کروڑ 22 لاکھ 92 ہزار 107 روپے بینک آف پنجاب اور نیشنل بینک کے مختلف اکاؤنٹس میں منتقل کیے ۔اس حوالے سے پنجاب بینولینٹ فنڈ حکام کا کہنا ہے کہ فنڈز تقسیم کئے جارہے ہیں جو فنڈز بچ جاتے ہیں وہ واپس کردیئے جاتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر) ندیم ناصر کا ڈسٹرکٹ جیل کا خصوصی دورہ

ہمیں عہد کرنا ہو گا ملک کیلئے ہر قر بانی دینگے :نعیم سندھو

آئی ایم ایف سے نجات قوم کی حقیقی آزادی ہو گی :محبوب الزماں

کمالیہ: پرچم کشائی کی پُروقار تقریب ، پو دے بھی لگائے گئے

ینگ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے 2روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

غیر قانونی تالہ بندی کیخلاف مزدوروں کا احتجاج ،نعرے بازی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ