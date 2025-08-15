سرکاری ملازمین کوبینولینٹ فنڈز ہونے کے باوجود نہ ملے
لاہور(محمد حسن رضا سے)پنجاب کے سینکڑوں سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین کے بچوں کے لئے ماہانہ، شادی گرانٹ، تدفین، تعلیمی وظائف اور الوداعی گرانٹس کے لئے اہل ہونے کے باوجود خوار ہوتے رہے لیکن انتظامیہ کے پاس فنڈز ہونے کے باوجود تقسیم نہ کئے۔
ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب نے معاملے پر ایکشن لینے کے بجائے خاموشی اختیار کی رکھی، پنجاب بینولینٹ فنڈ میں 68 کروڑ روپے سے زائد غیر استعمال شدہ رہا جو نہ تقسیم ہوئے نہ واپس کئے گئے ،تفصیلات کے مطابق صوبائی بینولینٹ فنڈ بورڈ لاہور کے 2023 کے آڈٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ مختلف گرانٹس کی مد میں تقسیم کیے گئے اربوں روپے میں سے 68 کروڑ 28 لاکھ روپے سے زائد رقم غیر استعمال شدہ رہ گئی، جو نہ تو واپس کی گئی اور نہ ہی مستحقین نے استعمال کی۔ بورڈ نے ماہانہ، شادی، تدفین، تعلیمی وظائف اور الوداعی گرانٹس کی ادائیگی کے لیے مجموعی طور پر 4 ارب 18 کروڑ 22 لاکھ 92 ہزار 107 روپے بینک آف پنجاب اور نیشنل بینک کے مختلف اکاؤنٹس میں منتقل کیے ۔اس حوالے سے پنجاب بینولینٹ فنڈ حکام کا کہنا ہے کہ فنڈز تقسیم کئے جارہے ہیں جو فنڈز بچ جاتے ہیں وہ واپس کردیئے جاتے ہیں۔