روڈاکی معرکہ حق ، یوم آزادی تقریب، پودا بھی لگایاگیا
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)راوی اربن ڈیویلپمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام معرکہ حق 78ویں یوم آزادی روایتی جوش وجذبے کیساتھ منایا گیا۔روڈا مرکزی دفتر میں ہونیوالی تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین شاہد اشرف تارڑ تھے۔۔۔
جبکہ ڈی سی سید موسیٰ رضا اور کامران لاشاری سابق ڈی جی والڈ سٹی مہمانان خصوصی تھے ،قومی ترانہ کیساتھ شروع ہونیوالی تقریب میں چیئرمین شاہد اشرف تارڑ،سی او او منصور جنجوعہ نے روڈا افسران کیساتھ ملکر پاکستانی جھنڈالہرانے کی رسم ادا کی اور پودا لگایابعد ازاں ملکی ترقی،قومی سلامتی، امن وامان کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔اس موقع پر تقریب سے خطاب میں منصور جنجوعہ کا کہنا تھا کہ یوم آزادی کے ان پرمسرت لمحات کو یادگار بنانے میں معرکہ حق کی کامیابی پاک فوج کا قابل تحسین عمل ہے جس پر ہمیں اپنے فوجی افسروں اور جوانوں پر فخر ہے ۔ملکی ترقی کیلئے ہر ادارے کو جانفشانی سے کام کرنا ہوگا، عوام کو صحت،تعلیم کیساتھ ساتھ اعلیٰ معیار زندگی کی فراہمی ہرحکومت کی ترجیج ہوتی ہے جس کے لئے روڈا شب وروز محنت کرکے ایسا ماحول دوست راوی شہر بنا رہاجس سے صدیو ں تک ہماری نسلیں مستفید ہو تی رہیں گی۔