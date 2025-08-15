صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روڈاکی معرکہ حق ، یوم آزادی تقریب، پودا بھی لگایاگیا

  • لاہور
روڈاکی معرکہ حق ، یوم آزادی تقریب، پودا بھی لگایاگیا

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)راوی اربن ڈیویلپمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام معرکہ حق 78ویں یوم آزادی روایتی جوش وجذبے کیساتھ منایا گیا۔روڈا مرکزی دفتر میں ہونیوالی تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین شاہد اشرف تارڑ تھے۔۔۔

 جبکہ ڈی سی سید موسیٰ رضا اور کامران لاشاری سابق ڈی جی والڈ سٹی مہمانان خصوصی تھے ،قومی ترانہ کیساتھ شروع ہونیوالی تقریب میں چیئرمین شاہد اشرف تارڑ،سی او او منصور جنجوعہ نے روڈا افسران کیساتھ ملکر پاکستانی جھنڈالہرانے کی رسم ادا کی اور پودا لگایابعد ازاں ملکی ترقی،قومی سلامتی، امن وامان کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔اس موقع پر تقریب سے خطاب میں منصور جنجوعہ کا کہنا تھا کہ یوم آزادی کے ان پرمسرت لمحات کو یادگار بنانے میں معرکہ حق کی کامیابی پاک فوج کا قابل تحسین عمل ہے جس پر ہمیں اپنے فوجی افسروں اور جوانوں پر فخر ہے ۔ملکی ترقی کیلئے ہر ادارے کو جانفشانی سے کام کرنا ہوگا، عوام کو صحت،تعلیم کیساتھ ساتھ اعلیٰ معیار زندگی کی فراہمی ہرحکومت کی ترجیج ہوتی ہے جس کے لئے روڈا شب وروز محنت کرکے ایسا ماحول دوست راوی شہر بنا رہاجس سے صدیو ں تک ہماری نسلیں مستفید ہو تی رہیں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ایوانِ تجارت میں یومِ آزادی کی تقریب،کیک کاٹا گیا ،خصوصی دعائیں

معرکہ حق سے ملک کا تحفظ یقینی بنایا گیا:اجمل چانڈیہ

معرکہ حق کی جیت یومِ آزادی کی خوشیاں دوبالا کر گئی:لبنیٰ نزیر

جشنِ آزادی اس بار تاریخی اہمیت کا حامل:ثاقب خورشید

قوم کے شہداء ،غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں،فواد ہاشم

یوم آزادی تجدید عہد کا دن ہے ،ڈاکٹرمہناز خاکوانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ