صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں کی انسپکشن کیلئے 40 کمیٹیاں تشکیل

  • لاہور
سکولوں کی انسپکشن کیلئے 40 کمیٹیاں تشکیل

لاہور(خبر نگار)محکمہ سکول ایجوکیشن نے سکولوں کی انسپکشن کیلئے 40 کمیٹیاں تشکیل دے دیں ،ضلع لاہور کی۔۔۔

 انسپکشن کیلئے ایڈیشنل ڈائریکٹرنوید اسلم، ڈویژنل ڈائریکٹر طلعت محمود اور سیکشن آفیسر فائزہ ارشاد شامل ہیں،مذکورہ کمیٹیاں پیف اور پیما کے سکولوں کا بھی معائنہ کرینگی،سکول کونسل،نان سیلری بجٹ ، میٹرک رزلٹ اور اساتذو طلبا کی تعداد کو چیک کرینگی ۔ ڈی ای اوز وزٹ، صفائی اور خطرناک عمارتوں کا جائزہ لیا جائیگا،دوران انسپشکن نااہلی ،کرپشن اور جعلی اینرولمنٹ ثابت ہونے پر سخت کارروائی کی جائیگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اپ گریڈیشن پراربوں روپے خرچ کے باوجود سیوریج سسٹم ناکارہ

ترقی کے سفر میں خواتین کا کردار اہم :ڈی سی سیالکوٹ

پاکستان ویلفیئر یونین ناروے کے زیر اہتمام جشن آزادی کی پروقار تقریب

متحد قوم فاتح پاکستان کے عنوان سے مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام کا نفرنس

قلعہ دیدار سنگھ میں کلاک ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا

تجاوزات کے خاتمہ میں رکاوٹ برداشت نہیں ہو گی :کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن