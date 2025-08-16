سکولوں کی انسپکشن کیلئے 40 کمیٹیاں تشکیل
لاہور(خبر نگار)محکمہ سکول ایجوکیشن نے سکولوں کی انسپکشن کیلئے 40 کمیٹیاں تشکیل دے دیں ،ضلع لاہور کی۔۔۔
انسپکشن کیلئے ایڈیشنل ڈائریکٹرنوید اسلم، ڈویژنل ڈائریکٹر طلعت محمود اور سیکشن آفیسر فائزہ ارشاد شامل ہیں،مذکورہ کمیٹیاں پیف اور پیما کے سکولوں کا بھی معائنہ کرینگی،سکول کونسل،نان سیلری بجٹ ، میٹرک رزلٹ اور اساتذو طلبا کی تعداد کو چیک کرینگی ۔ ڈی ای اوز وزٹ، صفائی اور خطرناک عمارتوں کا جائزہ لیا جائیگا،دوران انسپشکن نااہلی ،کرپشن اور جعلی اینرولمنٹ ثابت ہونے پر سخت کارروائی کی جائیگی۔