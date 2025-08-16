لاہور بورڈ میں ’’معرکۂ حق‘‘کے عنوان سے تقریب
لاہور (خبر نگار)کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا اور پاکستان کی جانب سے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دینے کا عزم،۔۔۔
لاہور میں \"معرکۂ حق\" کی تقریب میں پاک فوج کی قربانیوں اور بہادری کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔لاہور بورڈ میں \"معرکۂ حق\" کے عنوان سے تقریب کا انعقاد ہوا، تقریب میں سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان بھی شریک ہوئے ۔برگیڈیئر (ر) نادر میر کا کہنا تھا کہ آزادی خود نہیں ملتی بلکہ چھین کر لینا پڑتی ہے ۔ پاکستان نے ایک گھنٹے میں بھارت کو شکست دے کر دنیا کو حیران کر دیا، اور عالمی دباؤ پر بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔کرنل (ر) ساجد حمید نے کہا کہ ہماری بہادر فوج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، بھارت کو چار روز کی جنگ میں ہر محاذ پر شکست ہوئی۔ بھارت کا فوجی بجٹ زیادہ ہونے کے باوجود پاک فوج نے اسے ناکوں چنے چبوائے ۔سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر نے کہا کہ ملک کی آزادی اور خود مختاری کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔