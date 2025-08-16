صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور بورڈ میں ’’معرکۂ حق‘‘کے عنوان سے تقریب

  • لاہور
لاہور بورڈ میں ’’معرکۂ حق‘‘کے عنوان سے تقریب

لاہور (خبر نگار)کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا اور پاکستان کی جانب سے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دینے کا عزم،۔۔۔

 لاہور میں \"معرکۂ حق\" کی تقریب میں پاک فوج کی قربانیوں اور بہادری کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔لاہور بورڈ میں \"معرکۂ حق\" کے عنوان سے تقریب کا انعقاد ہوا، تقریب میں سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان بھی شریک ہوئے ۔برگیڈیئر (ر) نادر میر کا کہنا تھا کہ آزادی خود نہیں ملتی بلکہ چھین کر لینا پڑتی ہے ۔ پاکستان نے ایک گھنٹے میں بھارت کو شکست دے کر دنیا کو حیران کر دیا، اور عالمی دباؤ پر بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔کرنل (ر) ساجد حمید نے کہا کہ ہماری بہادر فوج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، بھارت کو چار روز کی جنگ میں ہر محاذ پر شکست ہوئی۔ بھارت کا فوجی بجٹ زیادہ ہونے کے باوجود پاک فوج نے اسے ناکوں چنے چبوائے ۔سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر نے کہا کہ ملک کی آزادی اور خود مختاری کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر اور آرپی او کا سیف سٹی کا دورہ،چہلم جلوسوں کا جائزہ

چہلم حضرت امام حسین ؓ کے موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

شاہ پور کے مشہور ریسٹورنٹ پر چھاپہ،31کلوبدبودار گوشت برآمد

اے سی کا عزاداری جلوس کے روٹ کا معائنہ،ہدایات جاری کیں

تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنایا جارہا ،عوامی نفرت میں اضافہ ہوگا ، ذوالفقار علی بھٹی

آزاد ملک کے قید عوام نے جس طرح یوم آزادی منایا اسکی مثال نہیں ملتی ، منیب سلطان چیمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن