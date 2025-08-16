بیجنگ انڈر پاس قدرتی پھولوں ، شجرکاری کے لئے منتخب
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور کی مرکزی شاہراہ کینال روڈ پر واقع بیجنگ انڈر پاس کو قدرتی پھولوں اور شجرکاری کے۔۔۔
پائلٹ پراجیکٹ کے لیے منتخب کر لیا گیا۔پی ایچ اے اور ٹیپا کی مشترکہ ٹیم نے گرین بیلٹ بنانے ، موسمی پھول لگانے اور انڈر پاسز کی دیواروں کے ساتھ بیلیں اگانے کا کام شروع کر دیا ہے ۔ منصوبے کے تحت کنکریٹ کے بجائے قدرتی خوبصورتی پر توجہ دی جا رہی ہے ، جسے سافٹ اسکیپ ڈیزائن کے تحت تیار کیا جا رہا ہے ۔محکمہ جات کا دعویٰ ہے کہ اس منصوبے سے شہر کے سبزہ افزائی پروگرام کو ایک نیا ماڈل ملے گا، جو کامیاب ہونے کی صورت میں کینال روڈ کے دیگر انڈر پاسز تک بڑھایا جائے گا۔دوسری جانب تعمیراتی سرگرمیوں کے دوران کچھ مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں۔مزید برآں کام کے مقام پر حفاظتی کونز اور واضح سائن بورڈز کی کمی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے ، جس سے ڈرائیوروں کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے پی ایچ اے کو یہ پائلٹ پراجیکٹ پندرہ روز میں مکمل کرنے کا ٹاسک دیا ہے ، جبکہ ٹیپا ڈیزائن اور عملدرآمد کی نگرانی کر رہی ہے ۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فیلڈ ٹیموں کو رفتار اور معیار دونوں یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے ۔