اورنج ٹرین:ایل دی اے ،ٹھیکیدار میں ادائیگی کاتنازع
لاہور (شیخ زین العابدین)اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے پیکیج ون میں ایل ڈی اے اور ٹھیکیدار کے درمیان ادائیگی کا بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے ۔۔۔۔
تین ارب انتیس کروڑ روپے کی ادائیگی روکنے کا فیصلہ ایل ڈی اے نے قانونی معاملات کے حل تک مؤخر کر دیا ہے ۔ورکنگ پیپر کے مطابق پیکیج ون کے لیے دو ہزار پندرہ میں ایل ڈی اے نے حب کنسٹرکشن سروسز کے ساتھ معاہدہ کیا، تاہم اگلے ہی سال لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے باعث تعمیراتی کام بیس ماہ تک رکا رہا۔ایل ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ جب تک عدالتوں اور متعلقہ ثالثی فورمز سے حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا، کسی بھی قسم کی مزید کارروائی یا ادائیگی سے گریز کیا جائے گا۔ اس وقت منصوبے کے پیکیج ون سے متعلق متعدد قانونی اور مالی معاملات اب بھی التوا میں ہیں۔لاہور کی میٹرو اورنج ٹرین کا سفر مکمل ہو چکا، لیکن پیکیج ون کی ادائیگی کا سفر اب بھی قانونی راستوں میں رکا ہوا ہے ۔ فیصلہ اب عدالتوں کے ہاتھ میں ہے ۔