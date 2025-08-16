گیس صنعتی صارفین کو کرنٹ بل ادا کرنے کی اجازت
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )سوئی ناردرن کی جانب سے صنعتی صارفین کو ٹیرف ڈیفرنس کے ۔۔۔
تحت اضافی بل بھجوانے کا معاملہ، سوئی ناردرن گیس کمپنی کی جانب سے صنعتی صارفین کو پہلے مرحلے میں کرنٹ بل ادا کرنے کی اجازت دے دی،سوئی ناردرن نے چیمبر آف کامرس اور اپٹما کے شدید تحفظات پر صنعتی صارفین کو پہلے مرحلے میں کرنٹ بل ادا کرنے کی اجازت دی ،صنعتی و کمرشل صارفین کو 10 روز کا ریلیف دیا گیا، ذرائع کے مطابق اوگرا سے معاملات طے نہ ہونے پر دس روز کے بعد ٹیرف ڈیفرنس کی مد میں بھجوائے گئے بل کی پہلی قسط جمع کروانا ہوگی،سوئی ناردرن کی جانب سے کمرشل اور گھریلو آر ایل این جی صارفین کو ڈیفرنس آف ٹیرف 3 اقساط میں جمع کروانے کا ریلیف دیا گیا ،سوئی ناردرن نے آر ایل این جی استعمال کرنے والے صنعتی،کمرشل اور گھریلو صارفین کو 2015 سے 2022 تک ٹیرف ڈیفرنس کے بل بھجوائے تھے ،ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر 76 ارب روپے کے ٹیرف ڈیفرنس کے اضافی بل صنعتی، کمرشل اور گھریلو صارفین کو بھجوائے گئے ،اوگرا کی جانب سے 2015 سے 2022 تک آرایل این جی کا عبوری ٹیرف لاگو کیا گیا تھا، صارفین کو عبوری بل بھجوائے جارہے تھے ، صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ اچانک 8 سال کے ٹیرف ڈیفرنس بل ادا کرنے کی سکت نہیں،اوگرا کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔