’’اپنی چھت اپنا گھر‘‘:اکتوبر تک ہدف مکمل کرنیکافیصلہ

  • لاہور
’’اپنی چھت اپنا گھر‘‘:اکتوبر تک ہدف مکمل کرنیکافیصلہ

لاہور(سٹاف رپورٹر سے ) محکمہ ہاؤسنگ پنجاب میں \"اپنی چھت اپنا گھر\" پروگرام کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

، جس کی صدارت سپیشل سیکرٹری ہاؤسنگ وقار عظیم نے کی۔ اجلاس میں پروگرام ڈائریکٹر ولید بیگ نے اب تک کے اہداف اور پیش رفت سے آگاہ کیا۔اجلاس کو بتایا گیا کہ اکتوبر تک ایک لاکھ گھروں کا ہدف حاصل کرنے کے لیے اقدامات مزید تیز کر دیے جائیں گے ۔ اب تک 75 ارب روپے قرضہ جات کی مد میں مستحق خاندانوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ مجموعی طور پر 9 ہزار سے زائد گھر مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ 56 ہزار سے زائد گھروں پر تعمیر کا کام جاری ہے ۔مزید بتایا گیا کہ 62 ہزار 500 سے زائد خاندانوں کو پہلی قسط جبکہ 39 ہزار سے زائد خاندانوں کو دوسری قسط کا اجرا کیا جا چکا ہے ۔ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ خاندانوں کو شامل کرنے کے لیے آگاہی مہمات تیز کی جائیں گی ۔

 

