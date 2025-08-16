صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں 37لاکھ کی واردات کرنیوالا نقب زن گرفتار

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)سندر پولیس کی بڑی کارروائی ،انڈسٹریل اسٹیٹ فیکٹری میں سے 37 لاکھ کی واردات کرنے والا نقب زن گرفتار کر لیا۔۔۔

 ، ترجمان کے مطابق سندر پولیس نے انڈسٹریل اسٹیٹ میں نقب زنی کی واردات کے دوران فیکٹری سے 37لاکھ روپے چرانے والے ملزم نعیم اختر کو جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلی جنس سے 24 گھنٹے میں گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے چوری شدہ رقم 37 لاکھ روپے برآمد کر لئے ، پولیس کا کہناہے کہ ملزم فیکٹریوں میں داخل ہو کر نقب زنی کی وارداتیں کرتا تھا اور اس سے قبل بھی نقب زنی سمیت دیگر سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے ۔

 

