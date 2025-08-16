نوسربازوں نے مویشی دینے کاجھانسہ دیکر 5لاکھ ہتھیالئے
الہٰ آباد (نمائندہ دنیا)الہٰ آبادمیں نوسربازوں کاجھانسہ، بھینس، گائے مویشی دینے کا جھانسہ دیکر 5 لاکھ روپے ہتھیالئے ۔
رائفل تان کر جان سے مارنے کی دھمکیاں ، پولیس کا مبینہ مک مکا، متاثرہ غریب دیہاتی سراپا احتجاج بن گئے ۔ نواحی گاؤں جمشیر کلاں چاہ کنے خاں والا کا سادہ لوح دیہاتی داؤد بچوں کے دودھ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے داؤد مویشی خریدنے گیا مگر نوسربازوں کے ہاتھوں زندگی کی کمائی سے محروم ہوگیا۔ ذرائع کے مطابق داؤد نے مقامی کمیشن ایجنٹ سلیم سے رابطہ کیا جس نے اسے سرحدی علاقے موضع بیسوکے میں خرم دل ڈوگر کے پاس بھینس اور گائے خریدنے کا جھانسہ دیا۔ متاثرہ داؤد نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی جس پر دونوں نوسرباز گرفتار ہوئے مگر تھانے پہنچنے پر مبینہ طور پر مک مکا کر کے پولیس نے ملزمان کو رہا کر دیا۔