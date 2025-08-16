پروموشن بورڈ اجلاس، 425 سب انسپکٹرز کی ترقی کا فیصلہ
لاہور (کرائم رپورٹر)سنٹرل پولیس آفس لاہور میں پنجاب پولیس کی تاریخ کے سب سے بڑے پروموشن بورڈ کا اجلاس۔۔
ایڈیشنل آئی جی پنجاب سلطان احمد چودھری کی صدارت میں ہوا، جس میں سب انسپکٹرز سے انسپکٹر رینک پر ترقی کے کیسز زیر غور آئے ۔پولیس حکام کے مطابق میرٹ اور قواعد و ضوابط پر پورا اترنے والے 425 سے زائد سب انسپکٹرز کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بتایا رواں سال اب تک 284 سب انسپکٹرز کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی جا چکی ہے۔