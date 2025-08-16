صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علما دیوبند کے شاندار کردار کے عنوان پر سیمینار

  • لاہور
علما دیوبند کے شاندار کردار کے عنوان پر سیمینار

لاہور (سیاسی نمائندہ) مرکزی جمعیت علما اسلام پاکستان کے زیر اہتمام جامعہ قاسم العلوم شیرا نوالہ دروازہ لاہور میں۔۔

 تحریک آزادی ہند و تحریک پاکستان میں علما دیوبند کے شاندار کردار کے عنوان پر مرکزی امیر مولانا میاں محمد اجمل قادری کی زیر صدارت آزادی سیمینارمنعقد ہواجس میں دینی و مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں علما و مشائخ سمیت بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ۔تقریب سے مرکزی جمعیت علما اسلام پاکستان کے امیر مولانا میاں محمد اجمل قادری اور دیگر علماء نے خطاب کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر اور آرپی او کا سیف سٹی کا دورہ،چہلم جلوسوں کا جائزہ

چہلم حضرت امام حسین ؓ کے موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

شاہ پور کے مشہور ریسٹورنٹ پر چھاپہ،31کلوبدبودار گوشت برآمد

اے سی کا عزاداری جلوس کے روٹ کا معائنہ،ہدایات جاری کیں

تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنایا جارہا ،عوامی نفرت میں اضافہ ہوگا ، ذوالفقار علی بھٹی

آزاد ملک کے قید عوام نے جس طرح یوم آزادی منایا اسکی مثال نہیں ملتی ، منیب سلطان چیمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن