علما دیوبند کے شاندار کردار کے عنوان پر سیمینار
لاہور (سیاسی نمائندہ) مرکزی جمعیت علما اسلام پاکستان کے زیر اہتمام جامعہ قاسم العلوم شیرا نوالہ دروازہ لاہور میں۔۔
تحریک آزادی ہند و تحریک پاکستان میں علما دیوبند کے شاندار کردار کے عنوان پر مرکزی امیر مولانا میاں محمد اجمل قادری کی زیر صدارت آزادی سیمینارمنعقد ہواجس میں دینی و مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں علما و مشائخ سمیت بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ۔تقریب سے مرکزی جمعیت علما اسلام پاکستان کے امیر مولانا میاں محمد اجمل قادری اور دیگر علماء نے خطاب کیا۔