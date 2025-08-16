2روز:عام مارکیٹ ، صنعتی استعمال 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی فراہم
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے ) 2 روز میں عام مارکیٹ اور صنعتی استعمال کیلئے 3 لاکھ1823 میٹرک ٹن چینی فراہم کی جا چکی ہے۔۔
، پچھلے 24 گھنٹوں میں لاہور ڈویژن کیلئے 1075 میٹرک ٹن، گوجرانولہ ڈویژن کیلئے 807 میٹرک ٹن چینی فراہم کی گئی ہے ،سرگودھا ڈویژن کیلئے 1108, راولپنڈی 768 جبکہ ساہیوال کیلئے 330 میٹرک ٹن چینی سٹاک فراہم کیا جاچکا ہے ،بہاولپور ڈویژن میں 4 ہزار 206، ڈی جی خان 2 ہزار 541 ،فیصل آباد ڈویژن 3 ہزار 288 جبکہ ملتان ڈویژن میں 979میٹرک ٹن چینی کی فراہمی یقینی بنائی جا چکی ہے ۔